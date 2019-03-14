Galia tırnaklarıyla kazıyarak eroini buldu

Bursa’da uyuşturucu tacirlerinin otomobilin ön kaputu altındaki döşeme içerisine gizledikleri 105 gram eroini eğitimli narkotik köpeği Galia buldu. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenÖ.K, G.K, E.E, ÖA. ve H.K’nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu tablet, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılara ait hafif ticari araçta yapılan aramaya katılan eğitimli narkotik köpeği Galia, aracın ön kaputunu tırnaklarıyla uzun süre kazıyınca polis ekipleri süphelendi. Yapılan arama sonrası kaputun altına özel olarak yapılan döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ö.A.,E.E.,Ö.K.,G.K. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.