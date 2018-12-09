THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galericiden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kırşehir'de galeriden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

09 Aralık 2018 Pazar 15:46
Galericiden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri-Kırıkkale kara yolunda galericilik yapan Serkan Dulkadiroğlu, iş yerine hırsız girdiğini fark etti. İş yerinin dışındaki kameraların kırıldığını gören Dulkadiroğlu, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, iş yerinin içerisindeki duvarda bulunan ve sağlam kalan güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Dulkadiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay gece saatlerinde yaşandı. Sabah geldiğimde kapının ve dışarıdaki kameraların kırıldığını gördüm. Sadece ofisin içindeki güvenlik kamerası sağlamdı. Kayıtlara baktığımda ise içeride silahlı bir kişinin olduğunu tespit ettim. Dolaptan cep telefonumu ve kişisel eşyalarımı almış. Polis ekipleri konuyla ilgileniyor." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise kapıyı kırarak galeriye giren hırsızın ahşap dolapları ve çekmeceleri karıştırdığı görülüyor.

İş yerindeki cep telefonları, bazı eşyalar ve kişisel malzemeleri alarak kaçan şüphelinin, hırsızlık anındaki rahat tavırları ve belindeki silah da görüntülere yansıyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:46
  1. Kırıkkale
  2. Kayseri
  3. güvenlik kamerası
  4. HIRSIZLIK
  5. Kırşehir
  6. Serkan Dulkadiroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'taki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor
    1. Irak'taki aşırı yağışlar hayatı..
    2. "Hedef, takıma takviye yapmak ve ligde..
    3. VakıfBank dünya şampiyonu
    4. "Asgari ücret yoksulluk sınırına..
    5. FETÖ şüphelisi trafik uygulamasında..
    6. Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda..
    7. Destici'den sarı yelekliler..
    8. Ümitler Judo Karma 1. Ligi'ne yükselen..
    9. Yaya geçidi asansöründe mahsur kalan..
    10. Maçın ardından
    11. Netanyahu Suudi Arabistan'la..
    12. Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır..
    13. Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere..
    14. Maçın ardından
    15. Hasta yakını, sağlık çalışanının..
    16. Hayvan hakları için bir araya geldiler
    17. Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı: İş..
    18. İndirim çılgınlığına kapılmayın
    19. 'Dur' ihtarına uymayan FETÖ firarisi..
    20. Bakan Kasapoğlu, Verimlilik ve..
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe