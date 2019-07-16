Galerici cinayetinin şüphelisi yakalandı Giresun’da 3 gün önce kurşunlanarak öldürülen galerici Cafer Dinçer’i öldürdüğü şüphesiyle aranan Hasan A.

Giresun’da 3 gün önce kurşunlanarak öldürülen galerici Cafer Dinçer’i öldürdüğü şüphesiyle aranan Hasan A. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri dün gece saatlerinde merkeze bağlı Aksu mahallesinde devriye görevi ve şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptığı esnada aranan şahsın eşkaline uygun bir şüpheliyi durdurdular. Yapılan incelemenin ardından durdurulan şüphelinin cinayetten aranan Hasan A. olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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