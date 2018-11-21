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“Galaxy’nin En Güzel Haftası” kampanyası başladı

Samsung’un yeni başlayan “Galaxy’nin En Güzel Haftası" kampanyasında özel fırsatlar ve kampanyalar mevcut

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:35
“Galaxy’nin En Güzel Haftası” kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) – Samsung Electronics Türkiye’nin başlattığı "Galaxy’nin En Güzel Haftası" kampanyası kapsamında özel indirim ve hediyeler müşterilere sunuldu.

Samsung Electronics Türiye’den yapılan açıklamaya göre, “Galaxy’nin En Güzel Haftası” kampanyası kapsamında 19-25 Kasım’da seçili Samsung ürünlerinde cazip indirimler uygulanırken 3 arka kamerası ile dikkati çeken yeni Galaxy A7 model akıllı telefon satın alanlar da duyurulan kampanya koşullarını yerine getirerek 10 bin mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı kazanma fırsatı yakalıyor.

Söz konusu tarihlerde shop.samsung.com/tr adresindeki Samsung Online Mağaza’dan belirli tutarlarda alışveriş yapanlar bin liraya kadar hediye çeki kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya haftası boyunca her sabah 09:00’da ve her akşam 18:00’da sınırlı sayıda hediye çeki Samsung Online Mağaza’ya eklenirken, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, sanal gerçeklik, giyilebilir cihazlar, aksesuar, hafıza ve depolama kategorilerinde belirtilen minimum sipariş tutarında yapılan alışverişlerde; alışveriş kategorisi ve tutarına göre 50, 100, 200, 300, 500 ve bin liralık hediye çeklerini hediye çekleri tükeninceye kadar kazanma fırsatı sunuldu.

-Galaxy Watch akıllı saatler Bluetooth kulaklık hediyeli


Ayrıca açıklamaya göre, yıl sonuna kadar uzun pil ömrü ve antrenman değerlerini takip etmeye yardımcı olan geliştirilmiş fonksiyonları ile aktif yaşam tazına sahip kullanıcıların beğenisini toplayan Galaxy Watch akıllı saat satın alanlar, duyurulan kampanya koşullarını yerine getirerek tavsiye edilen satış fiyatı toplam 399 lira değerinde olan Level U Bluetooth kulaklık hediyesi kazanma fırsatı yakalıyor.

Samsung Electronics Türkiye, Galaxy A7, Galaxy J8, Galaxy J6+ ve Galaxy J4+ modellerinin de tavsiye edilen satış fiyatlarını güncelledi. Yüksek kamera ve depolama özellikleriyle öne çıkan Galaxy A7 akıllı telefonun tavsiye edilen satış fiyatı daha önceden 3 bin 399 lira iken, tavsiye edilen satış fiyatı 3 bin 99 lira olarak ayarlandı.

6 inç büyüklüğünde “Sonsuz Ekran” tasarımına sahip Super AMOLED ekranı ve çift arka kameraya sahip Galaxy J8’in 32GB’lık modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 2 bin 699 lira iken 2 bin 399 lira, Galaxy J6+’ın tavsiye edilen satış fiyatı 2 bin 99 lira iken bin 849 lira, Galaxy J4+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise bin 699 lira iken bin 549 lira olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:35
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