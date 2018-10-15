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Galatasaraylı yıldız futbolcunun menajeri tutuklandı

Belçika'daki şike depremi Türkiye'yi de etkiledi. Son şampiyon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun menajeri Belçika'da tutuklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
Galatasaraylı yıldız futbolcunun menajeri tutuklandı

İngiliz basınında yer alan haberde, transferde para aklama ve maç şikesi suçlamasıyla hapse atılan İranlı menajerin Everton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nu transferinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi.

Mogi Bayat, Onyekuru'yu Eupen'den Everton'a 8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Mogi Bayat, ardından oyuncunun Anderlehct'e ve Galatasaray'a kiralanmasında önemli rol oynadı.

Belçika'da şike depremi

Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.

200 menajer işin içinde

Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinde 200'den fazla menajerin isminin geçtiği ve Belçika'da 44 evin arandığı, yurt dışında ise 13 eve eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Anderlecht'in eski yöneticisi tutuklandı

Anderlecht'te 2003 ile 2018 yılları arasında görev yapan eski idari menajer Herman Van Holsbeeck, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı.

Başkan haberleri doğruladı

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, yapılan operasyonu doğrularken, "Club Brugge her türlü iş birliğini yapmaya hazır ve saklayacak bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
  1. Van
  2. Galatasaray
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