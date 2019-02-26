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Galatasaraylı taraftarı öldüren emekli bekçiye müebbet hapis

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği’nde, Galatasaray maçını izleyen Aytaç Çalım’ı (31) çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldüren ve kendisini engelleyen maktulün kardeşini yaralanan emekli bekçiye müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.

26 Şubat 2019 Salı 19:01
Galatasaraylı taraftarı öldüren emekli bekçiye müebbet hapis

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği’nde, Galatasaray maçını izleyen Aytaç Çalım’ı (31) çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldüren ve kendisini engelleyen maktulün kardeşini yaralanan emekli bekçiye müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.


2018 yılı Şubat ayında Yenişehir Galatasaraylılar Derneği’nde Atiker Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçını izleyen taraftarlar, derneğe gelen Yenişehir Emniyeti’nde bekçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ali Uzun ile tartışmaya başladı. Aytaç Çalım ile Ali Uzun arasında itişmeler oldu. Alkollü olduğu belirtilen Uzun, belinden çıkardığı silahıyla Aytaç Çalım’a ateş etmeye başladı. Bu arada abisinin vurulduğunu gören Erman Çalım da abisini kurtarmak için gidince bu kez Ali Uzun silahını ona doğrultup ateş etmeye devam etti. Evli ve iki çocuk babası Aytaç Çalım, olay yerinde ölürken, kardeşi Erman Çalım da hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Cinayet zanlısı Ali Uzun, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmasında bir önceki ifadesin tekrarlayarak, derneğin bulunduğu yerin önceden balıkçı olduğunu ileri sürerek, Galatasaraylılar Derneği’ne girdiğinde, akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu, kendisine küfürle karşılık verildiğini iddia etti. Uzun, “Bir anda 10 kişilik grup üzerime gelince ben de kendimi korumak maksadıyla silahımı çektim. Korkutmak için ateş ettim. O sırada yere düştüm. Tabancamı elimden aldılar” dedi.


Mahkeme heyeti tarafından sanığa son sözü soruldu. Sanık Ali Uzun pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanık Ali Uzun’u, Aytaç Çalım’ı öldürmekten müebbet hapse çarptırırken, maktulün kardeşi Erman Çalım’ı yaralamaktan 3 yıl, Ahmet Seyhan’ı öldürmeye teşebbüsten dolayı 9 yıl hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:01
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