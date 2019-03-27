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Galatasaraylı hukukçu Oğuzhan Kabasakal'dan 'kayyım' açıklaması

Galatasaray'a kayyum atanacağı iddialarına ilişkin Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, açıklama yaptı. Kabasakal, "Kayyum söylentisi ise söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:23
Galatasaraylı hukukçu Oğuzhan Kabasakal'dan 'kayyım' açıklaması

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, sarı-kırmızılı kulübe olası kayyım ataması ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen yıllık olağan genel kurulda, sarı-kırmızılı yönetim için çıkan idari ibrasızlık hakkında açıklamalarda bulundu. Dernek olarak bugüne kadar kulübün menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirterek şunları söyledi;

"Bu derneğin kuruluş amacı kulübümüze çıkarları doğrultusunda destek olmaktır. Bu doğrultuda hiçbir zaman şahsi menfaat gütmediğimiz gibi armaya duyduğumuz sevdadan başka bir gayemiz olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes tarafından bilinmelidir ki derneğimizin kişilere veya gruplara bağlılığı yoktur. Geçtiğimiz cumartesi günü Galatasaray'ın yıllık mali olağan genel kurulunda yapılan oylama sonucu yönetim kurulumuz mali yönden ibra edilmez ancak her nedense idari yönden ibra edilmemiştir.

"Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir"

Futbol takımızın kıran kırana şampiyonluk mücadelesi verirken, CAS davası kazanılmışken, belki de uzun zamandan beri ilk defa kar açıklanmışken, oluşan bu tablo camiamızı endişelendirmiş olup, derneğimiz tarafından da olumlu karşılanmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki seçimle gelmiş bir yönetim henüz bir senesini doldurmadan idari ibrasızlıkla gönderilsin."

"Galatasaray Başkanlığı, Galatasaray gibi büyük bir çınarın en üst makamıdır" diyen Oğuzhan Kabasakal şöyle devam etti; "Bu makamın gündemde olduğu gibi tartışılması, sarsıntıya uğratılması doğrudan kulübümüzün menfaatleri aleyhinedir. Galatasaray çok büyük bir ailenin çatısıdır. Galatasaray Lisesi de kurucu unsurudur.

"7 yılda 5 başkan"

Galatasaray Lisesi de tartışma odağında olmamalıdır. Kulübümüzü lise ile karşı karşıya getirmek abesle iştigaldir. Kulübümüz son 7 yılda 5 başkan görmüştür ve bu istikrarsızlığın göstergesidir. Adnan Polat döneminde Yargıtay, mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı hükmüne varmıştır. Genel kurulumuzda alınan bu kararla ilgili iki gün içerisinde bu hukuki süreç başlayacaktır. Bu kritik süreçte camiamıza sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Kimse unutmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuksal süreçlerin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Kayyım açıklaması

Kayyım iddiaları hakkındaki soruya ise başkan Kabasakal şöyle devam etti; "Muhtemelen sayın başkan tedbir talepli bir dava açacak. 23 Nisan'a kadar da tedbir kararı alması gerekiyor. Eğer bu tedbir kararını alamazsa seçim kararı almak zorunda tüzüğümüz gereği. 23 Mayıs'a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Mahkemeden alınacak bir tedbir kararıyla birlikte seçime de girebilir. Kayyım söylentisi ise söz konusu değildir. Galatasaray gibi büyük bir camianın kayyıma devredilmesi söz konusu değildir, seçenek bile değildir" dedi.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:23
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