Galatasaraylı genç futbolcudan centilmenlik örneği

Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Beknaz Almazbekov, İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmada örnek bir davranışa imza attı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup 25. hafta maçının 42. dakikasında Beknaz Almazbekov, rakibiyle girdiği mücadele sonucunda ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Genç futbolcu, kendisine faul yapılmadığını belirtmesine rağmen hakem kararını değiştirmedi. Bunun üzerine penaltı atışını kullanan Beknaz Almazbekov, meşin yuvarlağı auta atarak centilmenlik örneği sergiledi.

Takım arkadaşları ve İstanbulsporlu futbolcular, Beknaz Almazbekov'u bu davranışından dolayı tebrik etti.

Sarı-kırmızılı takım, Beknaz Almazbekov'un bir gol attığı müsabakayı 2-0 kazandı.

Karşılaşmadan sonra açıklamada bulunan Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ali Keleşoğlu, davranışından dolayı Beknaz Almazbekov'u tebrik ederek, "Galatasaray'da iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak bir gelenektir. O pozisyonda bizimle de göz göze geldi. Yanlış karardı, bizce de penaltı yoktu. Beknaz çok güzel bir hareketle topu dışarı attı. Bize öğretileni biz de oyuncularımıza aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.