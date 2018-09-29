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Emre Akbaba ameliyat mı olacak? Emre Akbaba’nın sağlık durumu nasıl?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Moussa Kone ile çarpışması sonucu sakatlanan Emre Akbaba durumuyla ilgili Galatasaray’dan son dakika açıklama geldi. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba’nın forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Yıldız oyuncu Emre Akbaba’nın ayağında kırık tespit edildi. Galatasaraylı Emre Akbaba ameliyat mı olacak? Emre Akbaba’nın sağlık durumu nasıl?

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:37
Emre Akbaba ameliyat mı olacak? Emre Akbaba’nın sağlık durumu nasıl?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Moussa Kone ile çarpışması sonucu sakatlanan Emre Akbaba durumuyla ilgili Galatasaray’dan son dakika açıklama geldi. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba’nın forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Yıldız oyuncu Emre Akbaba’nın ayağında kırık tespit edildi. Galatasaraylı Emre Akbaba ameliyat mı olacak? Emre Akbaba’nın sağlık durumu nasıl?

Galatasaray’dan Emre Akbaba’nın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahçelievler Medical Park Hastanesinde yapılan kontrollerde, Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Aynı müsabakada sakatlanan Eren Derdiyok'un ise sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:37
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