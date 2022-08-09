Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira nereli kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Lucas Torreira için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Galatasaray ayrıca Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Torreira'nın 2 milyon 750 bin euro ücret alacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Lucas Torreira kimdir?

Lucas Torreira nereli kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Lucas Sebastián Torreira Di Pascua (d. 11 Şubat 1996, Fray Bentos) Uruguaylı millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Torreira, futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı. 2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı ve 25 Ekim 2014 tarihinde ilk kez yedek kulübesinde oturdu. İlk lig maçına 16 Mayıs 2015'te Serie B'de Varese'ye karşı çıktı. İlk 11'de oynadığı maçta 58 dakika oyunda kaldı ve daha sonra Matteo Politano onun yerine oyuna dahil oldu. 1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti.

2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı.[4] 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı. Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi ve bu maç Empoli'ye karşı Stadio Carlo Castellani'de yapılan açılış maçıydı.

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Arsenal ve Torreira ile anlaşan Galatasaray, kulüp Twitter adresi ve web sitesinden profesyonel futbolcu ile görüşmeye başlandığını duyurdu. 6 Ağustos 2022 tarihinde Torreira ve Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. 9 Ağustos 2022 tarihinde Torreira, Galatasaray ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

Uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti.

Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı.[24] İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı. Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.