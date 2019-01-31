Galatasaray'ın yeni forveti Kostas Mitroglou stanbul'da Galatasaray'ın Marsilya'da kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou İstanbul'a iniş yaptı.

Galatasaray, hücum hattı için kadrosuna kattığı Kasımpaşalı Mbaye Diagne'den sonra Fransa'nın Olimpik Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile de anlaştı.Yunan golcü sabaha karşı Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Bugün resmen açıklanacak Gün içinde 30 yaşındaki futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak.



30 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Mitroglou, 3.5 milyon euro garanti ücret alacak.







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