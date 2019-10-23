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Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek

Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Ayrıca Galatasaray, 32 takım arasında gol atamayan tek kulüp.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi.

Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçın 7'sinde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 32 kulüp arasında şu ana kadar gol atamayan tek takım Galatasaray oldu. 

0-1 Porto
0-0 Schalke
0-2 Schalke
0-2 Lokomotiv Moskova
2-3 Porto
0-0 Club Brugge
0-1 PSG
0-1 Real Madrid

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
  1. Galatasaray

YORUM YAZ

  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri20 sa önce
    Futbol da, Türkiye içerisinde bir sürü ala vere dalavere.. Milyonlar havalarda uçuşuyor.. Ülke dışında başarıya gelince,netice fosssss. Sonuç koskoca bir HİÇ..! Bu durumda gösteriyor ki, bu futbol işi, halihazırdaki durumuyla milleti uyutmak için çok kullanışlı bir ninni..! Bir sürü para harcanıyor amma, milletin hayrına zerre miktar bir iş yok.. Hadi uluslararası bir başarı var diyecek olsak, oda kat'iyen YOK.. Futbola harcanan para, halkın spor yapıp sağlıklı kalmasına yardımcı olacak tesislerin yapılmasına harcanmalı. Tüm şehirlerde, milletin çıkıp yürüyüş yapacağı büyük, gerçekten büyük, bakımlı parklar yapılmalı.. Parkların içine herkese açık, yine bakımlı basket, valeybol, vb sahalar yapılmalı. İşte o zaman harcanan para bir işe yaramış olur..
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM22 sa önce
    türkiye de hersene hakemlerle şampiyon olan kupalar alan sahte aslan avrupada foyası ortayaçıkıyor.Terim kabadayı mafyavari hareketlerle hakemleri korkutup hakkı olmayan kupalarla birde adamlık taslar geçen sene başakşehir hocasına yumruk tekme saldırıp şampiyon oldu.avrupada ömür boyu ceza alırdı..gs ı koruyan bir hakem federasyon yönetimi gerçekleri var

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