Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek
Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Ayrıca Galatasaray, 32 takım arasında gol atamayan tek kulüp.23 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi.
Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçın 7'sinde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 32 kulüp arasında şu ana kadar gol atamayan tek takım Galatasaray oldu.
0-1 Porto
0-0 Schalke
0-2 Schalke
0-2 Lokomotiv Moskova
2-3 Porto
0-0 Club Brugge
0-1 PSG
0-1 Real Madrid
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