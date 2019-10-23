Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Ayrıca Galatasaray, 32 takım arasında gol atamayan tek kulüp.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti. Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçın 7'sinde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 32 kulüp arasında şu ana kadar gol atamayan tek takım Galatasaray oldu.



0-1 Porto

0-0 Schalke

0-2 Schalke

0-2 Lokomotiv Moskova

2-3 Porto

0-0 Club Brugge

0-1 PSG

0-1 Real Madrid

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