Galatasaray- Schalke 04 maçında forma giyecek muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Schalke maçıyla Avrupa kupalarında 274. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 3 puanla D Grubunda üçüncü sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkabilmesi için Schalke maçı hayatı öneme sahip. Galatasaray- Schalke 04 maçında forma giymesi beklenen muhemel 11’ler ise belli olmaya başladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşması, gruptan çıkabilmesi için çok büyük önem taşıyor. Alman temsilcisi Schalke 04'ün Türk Telekom Arena'ya konuk olacağı Galatasaray -Schalke 04 maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray’ın muhtemel 11’leri kimlerden oluşacak? İşte Galatasaray- Schalke 04 maçına ilişkin detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında bugün Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek. Çok sayıda sakat futbolcusu olan Sarı-kırmızılı ekibin maça çıkacağı 11, yüzde 90 netleşti.

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Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Schalke 04 maçı bugün Türk Telekom Arena’da saat 22:00’da oynanacak. Galatasaray Schalke 04 maçında düdüğü Benoit Bastien çalacak. Maç yayınlayacak kuruluş ise BeIN Sports

Fatih Terim sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando ve Feghouli'nin Schalke maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı. Kalede Muslera. Savunmada Linnes, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo. Defansın önünde Donk, Ndiaye. Kanatlarda Sinan Gümüş, Rodrigues. Forvet arkasında Belhanda. Forvette Eren Derdiyok