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Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Schalke 11'i belli oldu

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Schalke maçındaki ilk 11'i belli oldu.

06 Kasım 2018 Salı 22:00
Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Schalke 11'i belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil eden tek takım olan Galatasaray, Devler Ligindeki 4. maçına çıkacak.

Almanya'da Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray, TT Stadyumunda berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenerek, 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Zorlu maçı İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Saat 23:00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'ler

SCHALKE 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

Aslan'da ciddi eksikler var

Galatasaray'da Schalke 04 maçı öncesi Fernando, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun sakatlıkları devam ediyor. Bu 3 oyuncu deplasmandaki maçta forma giyemeyecek.

Alman ekibinde 3 eksik

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:00
  1. Galatasaray
  2. Almanya
  3. Schalke
  4. Muslera
  5. Şampiyonlar Ligi

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