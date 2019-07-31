Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Emre Mor İstanbul'a geldi Son şampiyon Galatasaray'ın görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdiği Emre Mor, İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Emre Mor'a kavuştu. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan milli oyuncu, daha sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray, KAP'a bildirmişti Galatasaray'dan KAP'A yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denilmişti.

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