THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray'ın borcu açıklandı! Borç alacak farkı 1 milyon lira

Galatasaray Kulübü'nün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, sarı kırmızılı kulübün ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:45
Galatasaray'ın borcu açıklandı! Borç alacak farkı 1 milyon lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.

Konsolide borç alacak farkı 1 milyar 299 milyon

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Kaan Kançal kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu dile getirdi. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

"Şampiyon olacağız"

Kaan Kançal, sunumunda futbol takımlarının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirterek, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:45
  1. Galatasaray Kulübü
  2. Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu
  3. Kaan Kançal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğuda kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    1. Doğuda kar yağışı ve tipi sürücülere..
    2. Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı
    3. Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı..
    4. Mısır'da sarı yelek giyen avukata..
    5. Meral Akşener'in eski avukatına..
    6. Haley, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı..
    7. İP'de bir kriz daha! Kayyım davası..
    8. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    9. Brand&Sport Summit 2018
    10. Altın fiyatları
    11. Çalış, çabala sonra Allah'a havale et
    12. ÖKK darbe girişimi davası
    13. Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
    14. Antalya'da 2 kişinin yaralandığı..
    15. KDC'de seçim mitingine polis müdahalesi
    16. Merkel'den DİTİB açıklaması
    17. Fransa'nın Strazburg şehrindeki..
    18. Kayserispor'da Akhisarspor maçı..
    19. Azez'de bomba yüklü araç patladı! 1..
    20. Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir