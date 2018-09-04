Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. GalatasarayD Grubunda, Lokomotiv Moskova, Porto Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızı'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! GS kadrosunda Atiba yer almadı. İşte Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu04 Eylül 2018 Salı 18:52
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. GalatasarayD Grubunda, Lokomotiv Moskova, Porto Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızı'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! GS kadrosunda Atiba yer almadı. İşte Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu...
Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe
Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo
Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues
Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik
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