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Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. GalatasarayD Grubunda, Lokomotiv Moskova, Porto Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızı'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! GS kadrosunda Atiba yer almadı. İşte Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu

04 Eylül 2018 Salı 18:52
Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oldu. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. GalatasarayD Grubunda, Lokomotiv Moskova, Porto Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızı'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! GS kadrosunda Atiba yer almadı. İşte Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu...

Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues

Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik

 

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:52
  1. Fernando Muslera
  2. İsmail Çipe
  3. Mariano Ferreira
  4. Maicon Roque
  5. Serdar Aziz
  6. Ahmet Çalık
  7. Martin Linnes
  8. Ömer Bayram
  9. Yuto Nagatomo
  10. Selçuk İnan
  11. Younes Belhanda
  12. Ryan Donk
  13. Badou Ndiaye
  14. Emre Akbaba
  15. Fernando Reges
  16. Sofiane Feghouli
  17. Garry Rodrigues
  18. Eren Derdiyok
  19. Sinan Gümüş
  20. Henry Onyekuru
  21. Muğdat Çelik

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