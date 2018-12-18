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Galatasaray’ı beraberliğe taşıyan golü 62 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında atılan 24 gol, 413 bin kez izlendi- GollerCepte’de, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının en popüler golü 62 bin kez izlenmeyle, 30. dakikada skoru 1-1’e getiren Galatasaray’ın yıldızı Eren Derdiyok’tan geldi

18 Aralık 2018 Salı 13:48
Galatasaray’ı beraberliğe taşıyan golü 62 bin kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında atılan 24 gol, 413 bin kez izlendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in büyük ilgi gören taraftar uygulaması GollerCepte’de, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının en popüler golü 62 bin kez izlenmeyle, 30. dakikada skoru 1-1’e getiren Galatasaray’ın yıldızı Eren Derdiyok’tan geldi. Bu hafta atılan toplam 24 gol, GollerCepte uygulaması üzerinden 413 bin kez izlendi.

Geçen sezon 11 milyon 350 bin videonun izlendiği GollerCepte’de, bu hafta da gol ve özetleriyle birlikte en çok takip edilen karşılaşma Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadele oldu. İki takımın attığı birer golle, berabere tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 10 bin kişi izledi.


- En çok izlenen video "Nedved, Ronaldo’ya güveniyor"


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 16. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 413 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu “Nedved, Ronaldo’ya güveniyor” başlıklı video oldu. Bu video, uygulama üzerinden 668 kişi tarafından izlendi. GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor. GollerCepte ayrıca, futbolseverleri Avrupa’nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepte uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2200’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, "http://gollercepte.tv" adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:48
  1. GollerCepte
  2. Turkcell

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