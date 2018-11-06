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Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: Kimsenin haddine değil

Şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Galatasaray, disiplin sevkleri sonrası zehir zemberek açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın internet sitesinden yapılan açıklamada "Galatasaray'ın sabrını test etmek kimsenin haddine değildir" ifadelerine yer verildi.

06 Kasım 2018 Salı 20:12
Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: Kimsenin haddine değil

Galatasaray'dan disiplin sevkleriyle ilgili açıklama geldi. Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunu yöneten makam, Türkiye Futbol Federasyonu, ülke dinamikleri ve menfaatlerini gözetemediğini, son derbi maçı sonrası açıkladığı sevk kararlarıyla bir kez daha gözler önüne sermiştir. PFDK'ye sevk edilen isimler ve sevkin zamanlaması, hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz. Şampiyonlar Liginde, Türk Bayrağı'nı temsil eden Galatasaray, hayati bir maça çıkmadan 5 saat önce, maksadı anlaşılamayan bu açıklama ile karşı karşıya kalmıştır.

TFF'nin sevk kararı, sonucu düşünülmeden atılmış, hesapsız bir adımdır. Bu sevkler ile; Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala, ülke menfaatleri hiçe sayılmıştır! Ateşi yakıp içine dinamit atan ile, söndürmeye çalışan farkı gözetilmemiştir. TFF ve kurullarına ait güven sorgulaması, onarılamaz bir yara daha almıştır. Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve futbolcuların maruz kaldıkları tahrik ve taciz hiçe sayılmıştır.

"Tek bir hakem ile tetikçilik yapılmadığının farkındayız"

Rakibin de türlü hatalarını örneklediği, kamuoyunun "maçı katletti" derecesinde tepki verdiği hakem Fırat Aydınus ve V.A.R. hakemleri, TFF tarafından aklanmaya çalışılmıştır. Sorunsuz maçta sahayı yönetemeyen, hatalarıyla herkesi çileden çıkaran, niyeti ve maksadı "gizli hedefi var mı?" diye sorduran hakem, baş sorumlusu olduğu olaylardan uzak tutulmuştur. Büyük Galatasaray camiasına karşı tek bir hakem ile tetikçilik yapılmadığının farkındayız.

"Galatasaray'ın sabrını test etmek kimsenin haddine değildir"

Galatasaray'ın yapıcı ve samimi tavrını sahada görmezden gelenler, aynı hatayı, sevk kararlarında da tekrarlamıştır. TFF ve kurulları hangi hesabın peşinde olduklarını açıklamalıdırlar. Galatasaray Camiası, niyet okuyarak tepki oluşturmaz. Ancak, Galatasaray'ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir. Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile Galatasaray arması bir araya geldiğinde, dünya futbolunun saygısı, sadece renklerimize değil, aynı zamanda Türk Futboluna, Türkiye'yedir.

"TFF'nin adalet ceketini giymesini bekliyoruz"

Eli Kalbinde yaşayan Camiamız, kendi büyüklüğü içinde her sorunu aşar. Elini vicdanıyla buluşturamayanlar ise, tarih sayfalarında yok olmaya mahkumdur! TFF'nin hem yönetimi hem de bütün kurullarıyla, bir an önce adalet ceketini giymesini bekliyoruz. Bu sevk kararları, büyük Galatasaray Camiası'na zarar vermek yerine, tüm unsurlarıyla kenetlenmesini sağlamıştır. Yüreği, duası, emeği, alın teri ile kenetlenmiş milyonlarca Galatasaraylı, ne zaman kükreyeceğini bilen birer aslandır!

Galatasaray Spor Kulübü"

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 20:12
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Fatih Terim
  5. Futbol Federasyonu
  6. Fırat Aydınus

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