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Galatasaray'dan yıldız oyuncuya rest: Paranı verelim git

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, devre arasında Fransız ekibi Marsilya'dan transfer ettiği Mitroglou'yu takımdan göndermek için çare arıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:05
Galatasaray'dan yıldız oyuncuya rest: Paranı verelim git

Galatasaraylı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı.

Akşam'da yer alan habere göre; Cim-Bom, yıllık 2,6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou'ya "Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet" dediler.

Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou'ya Olimpiakos "1 milyon euroluk" öneride bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:05
  1. Mitroglo
  2. Galatasaray
  3. olimpiakos

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