Galatasaray'dan yıldız oyuncuya rest: Paranı verelim git

Galatasaraylı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı.

Akşam'da yer alan habere göre; Cim-Bom, yıllık 2,6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou'ya "Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet" dediler.

Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou'ya Olimpiakos "1 milyon euroluk" öneride bulundu.