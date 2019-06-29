Galatasaray'dan yıldız oyuncuya rest: Paranı verelim git
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, devre arasında Fransız ekibi Marsilya'dan transfer ettiği Mitroglou'yu takımdan göndermek için çare arıyor.29 Haziran 2019 Cumartesi 12:05
Galatasaraylı yöneticiler, bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı.
Akşam'da yer alan habere göre; Cim-Bom, yıllık 2,6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou'ya "Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet" dediler.
Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı. Mitroglou'ya Olimpiakos "1 milyon euroluk" öneride bulundu.
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