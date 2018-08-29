Oumar Niasse kimdir? Galatasaray'dan son dakika Niasse atağı

2018-2019 sezonu için transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek. Kulüpler transfer döneminin bitmesine iki gün kala son transferlerini yapmak istiyor. Galatarasay Gomis ile yollarını ayırmasıyla Gomis'in yerini dolduracak ismin peşinde. GS, Gomis'in yerine düşündüğü isimlerin başında Oumar Niasse gelmekte. Peki Oumar Niasse kimdir? Oumar Niasse kaç yaşında?

OUMAR NIASSE KİMDİR?

Oumar Niasse, 19 Nisan 1990 tarihinde Senegal'de 5 erkek 2 kız kardeşten oluşan müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Burada tıpkı Demba Ba, Diomansy Kamara, Mamadou Niang, Issiar Dia ve Ibrahima Sonko gibi mahalle arasında futbola başlayan Niasse, bozuk sahalarda zor şartlarda top kontrolü hızı ve tekniği ile ülkenin futbol takımlarının dikkatini çekti. Futbola ise Amatör olarak zamanında Pape Diakhaté’yi yetiştirmiş Ouakam F.C.'de başladı. 2008 yılına kadar amatör olarak forma giyen Oumar Niasse, 2008 yılının kış döneminde ise profesyonel kariyerine bu takımda başladı. Bu takımla 2. yılında ise Lig şampiyonluğu yaşayan Niasse, takımıyla 21 gol attı ve ligin en iyi ikinci oyuncusu seçildi.

Oumar Niasse 2011 yılına kadar bu takımda oynarken yaşadığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrıldı ve Norveç Ligi ekiplerinden Brann’a kiralandı. 2013 yılının başında ise takıma tekrar geri geldi. Yarım sezonda ise 13 gol attı. Yarım sezon burada forma giyen Niasse, 2013-14 transfer dönemi öncesinde Ligue 1 ekiplerinden AS Saint-Étienne tarafından denenmeye alındı. Bu takımdan önerilen ücreti beğenmeyen Niasse daha sonra ise vatandaşı Ibrahima Sonko’nun önerisiyle Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor tarafından idmanlara çağırıldı. Daha sonra ise bonservisiyle Akhisar Belediyespor’a transfer oldu.

Niasse, 2012-13 sezonunda Akhisar Belediyespor’u sırtlayan Theofanis Gekas’ın takımdan ayrılmasıyla Akhisar Belediyespor takımı tarafından denenmeye çağırıldı. O dönem Fransa ekiplerinden Brest takımından da teklif alan Niasse, Akhisar Belediyespor’un yaz kampına katıldı ve bu takımda denendi. Bu takımdaki performansıyla Hamza Hamzaoğlu’nun beğenisini kazanan Niasse, 20 Ağustos’ta boşa çıkacak olmasına rağmen zor durumda olan kulübüne 80 bin euro ödenmesini istedi ve kulübüne de para kazandırdı. Kendi ise 15 Ağustos 2013 tarihinde 350 bin Euro’luk garanti ücret ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisar Belediyespor'un başarısında büyük payı olan ve attığı 10 golle başta Türkiye olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün gözdesi haline geldi. Rusya, İtalya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu bir çok kulübün Niasse'yi yakın takibe aldı. 2014-2015 sezonu başlamadan 5.5 milyon € karşılığında Rusya ekibi Lokomotif Moskova’ya transfer oldu. Niasse, ilk olarak 2010 yılında Senegal U-21 takımına çağrılmış ve 25 maça çıkıp 6 gol atmıştır. 2012’de ise Senegal U-23 takımına çağrılan Niasse, sadece 5 maça çıkabilmiştir.