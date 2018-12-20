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Galatasaray bugüne kadar Selçuk İnan'a 20.2 milyon Euro verdi

Galatasaray'da son 2 sezondur büyük bir düşüş içinde olan Selçuk İnan, 8 sezonda Sarı-Kırmızılı kulüpten servet kazandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:41
Galatasaray bugüne kadar Selçuk İnan'a 20.2 milyon Euro verdi

1 Temmuz 2011'de Trabzonspor'dan Galatasaray'a gele 33 yaşındaki yıldız oyuncu Selçuk İnan ilk sezonunda yıllık 2 milyon Euro garanti ücret aldı. Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon da Sarı-Kırmızılılar'dan 2 milyon Euro kazandı. 2014-2015 sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretine 750 bin Euro zam yapıldı..

Maaşında düzenli artış

Selçuk İnan, 2015-16 sezonunda 2.8, bir sonraki sezon ise 2.85 milyon Euro garanti ücretle oynadı. 2017- 18'de 2.9 milyon Euro kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncucunun maaşı bu sezon 2.95 milyon Euro..

10 maçta tek asist

G.Saray'da son dönemde yokları oynayan Selçuk İnan, Galatasaray'dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro kazandı. Bugünkü kurla hesaplanacak olursa yaklaşık 120 milyon TL'yi cebine koydu. Tecrübeli futbolcu bu sezon 10 lig maçında sadece 1 asistlik performans sergiledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:41
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Saray
  5. Selçuk İnan
  6. G.Saray
  7. Galata

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