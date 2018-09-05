Galatasaray'dan milyon eurolar alan Prandelli işsiz kaldı

Roberto Mancini'nin Galatasaray'la yollarını ayırmasının ardından 2014 yazında Cim Bom'un başına geçen Cesare Prandelli'nin Sarı Kırmızılılar ile olan macerası çok kısa sürmüştü.

Aslan'ın başında yalnızca 16 maça çıkabilen İtalyan teknik adam, devre arası gelmeden takımdan gönderilmişti.

Başarısız Türkiye macerasının ardından Valencia ve Al-Nasr kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Prandelli, İtalyan basınına flaş açıklamalar yaptı.

"İŞ ARIYORUM"

Ocak ayından bu yana boşta olan 61 tecrübeli hoca, hâlen iş aramakta olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden İtalya'da teknik direktörlük yapmak konusunda büyük bir arzum ve isteğim var. Açıkçası beklemeye niyetim yok. Büyük projeleri olan bir başkan ya da sportif direktör arıyorum."

(Fanatik)