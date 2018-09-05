THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Galatasaray'dan milyon eurolar alan Prandelli işsiz kaldı

Galatasaray'da 145 günlük serüvenin ardından takımdan olaylı şekilde ayrılan, kulüp tarafından yardımcılarına ve kendisine 2.990.000 euro ödeme yapılan Cesare Prandelli, İtalyan basınına iş aradığını açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
Galatasaray'dan milyon eurolar alan Prandelli işsiz kaldı

Roberto Mancini'nin Galatasaray'la yollarını ayırmasının ardından 2014 yazında Cim Bom'un başına geçen Cesare Prandelli'nin Sarı Kırmızılılar ile olan macerası çok kısa sürmüştü.

Aslan'ın başında yalnızca 16 maça çıkabilen İtalyan teknik adam, devre arası gelmeden takımdan gönderilmişti.

Başarısız Türkiye macerasının ardından Valencia ve Al-Nasr kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Prandelli, İtalyan basınına flaş açıklamalar yaptı.

"İŞ ARIYORUM"

Ocak ayından bu yana boşta olan 61 tecrübeli hoca, hâlen iş aramakta olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden İtalya'da teknik direktörlük yapmak konusunda büyük bir arzum ve isteğim var. Açıkçası beklemeye niyetim yok. Büyük projeleri olan bir başkan ya da sportif direktör arıyorum."

(Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
  1. Al-Nasr
  2. Valencia
  3. Cesare Prandelli
  4. Galatasaray
  5. Roberto Mancini

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarında
    1. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    2. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    3. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    4. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    5. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    6. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    7. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    8. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    9. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    10. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    11. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    12. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    13. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    14. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    15. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    16. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    17. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    19. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    20. Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa...
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'