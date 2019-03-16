Müthiş transfer hamlesi! İşte Gökhan Töre'nin yeni takımı...
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Töre'nin ismi Galatasaray ile anılıyor.16 Mart 2019 Cumartesi 13:07
Galatasaray ara transfer döneminde 2 yabancı stoper ve 2 yabancı forvet takviyesi yaparak kontenjanını doldurmuştu. Sarı kırmızılı kulüp sezon sonunda yerli transferine ağırlık verecek.
Kayserispor'la sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç listede yer alıyor. Deniz'i Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı.
Yine Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre de yazın boşa çıkacak. Bonservisi elinde olacak Töre, bedavaya gelebilir.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa'dan genç gurbetçi arayışlarını sürdürüyor.
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