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Galatasaray'dan Fikret Orman'a çok sert tepki: Kral çıplak

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den cevap gecikmedi. Cengiz, "Galatasaray'a karşı değil diyorsanız, oraya da Galatasaray'ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir" dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 16:55
Galatasaray'dan Fikret Orman'a çok sert tepki: Kral çıplak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Mustafa Cengiz, Fikret Orman'ın sözlerine şaşırdıklarını ifade ederken ''10 kulüp yayınlamadı, hala 17 kulüp yayınladı demek ve Galatasaray'a haber vermeliydik demek başka bir garabeti ortaya çıkartıyor, bizi şaşırtıyor'' ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Cengiz'in diğer açıklamaları....

''Galatasaray'a karşı değil diyorsanız, oraya da Galatasaray'ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir. Bize haber verilseydi, ortadaki hatayı düzeltirdik. Biz ayrıcalık istemiyoruz ve herkese adil olunmasını istiyoruz.''

"Oraya Galatasaray'ı da yazacaktınız"

Galatasaray'a karşı değil diyorsanız, oraya da Galatasaray'ı da yazacaktınız o zaman. Adı birlik olan oluşum güvenirliğini yitirmiştir. Bize haber verilseydi, ortadaki hatayı düzeltirdik. Biz ayrıcalık istemiyoruz ve herkese adil olunmasını istiyoruz.

"Kral çıplak"

Neden yıllardır bazı hakemler bazı takımların maçlarına verilmiyordu! Çıkıp açıklasınlar. MHK'nın açıklamasında ne gibi sıkıntı vardır. Başkan bir sakınca yok dedi ama bu metni yazan kim, sahibi kim? Biz bunu yazanı biliyoruz, kral çıplak! Sözlü olarak bir anlaşma yapılmışsa bunun bir zaptı olur! Yönetim kurulu kararıysa bunun bir imzası olur, ben yaptım oldu demekle bu işler olmaz. Galatasaray olarak üzüldük! Biz futbolu ve bütün paydaşları ciddiye alıyoruz. Bu bizle alakalı olduğu için değil herkesle alakalı olduğu için harekete geçtik, Anadolu kulübüne olsaydı yine aynısını yaptık. Birlik güvenini kaybetti. Bugün katılmadılar, yarın katılırlar şeklindeki açıklamayı da doğru bulmuyor. Herkesi tatmin edecek bir açıklama olmazsa asla Kulüpler Birliği'ne katılmıyoruz ve bu tavırlarına devam ederlerse başka aksiyonlar da alacağız

"Talimatlar açık"

"Küfür, hakaret olmadan taleplerde bulunuyoruz. Kayıtları istedik (VAR) ancak bize hala vermediler, IFAB'ın talimatı açık. Vermeleri gerekirdi ama vermediler. Bizim demokratik taleplerimiz cezaya tabii ancak bazı kulüplerin açık ve net tehdidine ceza yok. Burada bir çifte standart var"

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:55
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