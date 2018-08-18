THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Galatasaray'dan Fener'e videolu gönderme

Galatasaray, yeni transferi Emre Akbaba için hazırladığı transfer videosunda Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:02

Galatasaray, Alanyaspor'da top koşturan Emre Akbaba ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı-kırmızılılar, büyük uğraş verdiği Emre Akbaba'nın transferini saat 19.05'te duyurdu. Sosyal medyadan özel bir video paylaşan Galatasaray, transferde rekabet ettiği Fenerbahçe'ye "köprüden önceki son çıkış" göndermesinde bulundu.

3 YILLIK İMZALADI 20 NUMARA GİYECEK

Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşmeye 1.750 milyon euro sabit fiyattan imzalayan milli futbolcu, 20 numaralı formayı gieyecek.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) saat 19.05'te yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:02
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe
  3. Emre Akbaba
  4. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuru otları yakmak isterken araziyi yaktı
    1. Kuru otları yakmak isterken araziyi..
    2. Kahramanmaraş'ta kümesten kalaşnikof..
    3. Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
    4. Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
    5. Elazığ’da trafik kazası: 6 kişi..
    6. Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı
    7. Malatya'da asansör zemine çakıldı: 4..
    8. Destici'den Başkan Erdoğan'a tebrik
    9. Dışişleri'nden Kofi Annan mesajı
    10. Sezercik filmlerinin Şişko Nuri'si..
    11. İçişleri Bakanı Soylu, Sırp mevkidaşı..
    12. İl il 2018 kurban bayram namaz saatleri!
    13. Galatasaray'dan Fener'e videolu gönderme
    14. Kurban fiyatları Ankara
    15. Artvin bayram namazı saat kaçta? 2018..
    16. Balıkesir için Kurban Bayramı namaz..
    17. Amasya'da 2018 Kurban bayramı namazı..
    18. CHP'li belediyeden büyük skandal!..
    19. Şişko Nuri hayatını kaybetti!
    20. Kongo'da büyük panik! Yeniden ortaya..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?