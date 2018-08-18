Galatasaray'dan Fener'e videolu gönderme

Galatasaray, Alanyaspor'da top koşturan Emre Akbaba ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı-kırmızılılar, büyük uğraş verdiği Emre Akbaba'nın transferini saat 19.05'te duyurdu. Sosyal medyadan özel bir video paylaşan Galatasaray, transferde rekabet ettiği Fenerbahçe'ye "köprüden önceki son çıkış" göndermesinde bulundu.

3 YILLIK İMZALADI 20 NUMARA GİYECEK

Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşmeye 1.750 milyon euro sabit fiyattan imzalayan milli futbolcu, 20 numaralı formayı gieyecek.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) saat 19.05'te yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."