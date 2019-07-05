0553 313 94 23

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Arda Turan ve...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, Medipol Başakşehir'den Arda Turan ve Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal için nabız yokladığı belirtildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:52
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Arda Turan ve...

Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı kadrosuna katarak yerli kontenjanı genişleten Galatasaray bu konudaki büyük bombalarını sona bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’den ayrılan Mehmet Topal ile Başakşehir de kiralık olarak forma giyen Arda Turan’ı gündemine aldı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de onayını alan yöneticiler, bu iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak yerli kontenjanını sağlama almayı planlıyor. İki yıldız dışında Galatasaray’ın yerli oyuncu listesinde Yusuf Erdoğan, Emre Mor ve Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk da bulunuyor.

Mehmet Topal ve Arda Turan hamlesi

Brezilyalı orta saha Fernando İspanyol kulübü Sevilla ile her konuda anlaştı. Brezilya oyuncu takımdan ayrılırsa yerine Mehmet Topal transferi gündemde. Topal da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Cim-Bom, o bölgeye bonservis ödemeden transfer yapmak istiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncunun transferi TL üzerinden 1+1 yıllık düşünülüyor. Eğer ilk sezon belli karşılaşma sayısının üzerine çıkarsa ikinci yıl sözleşmesi otomatik uzayacak. Beşiktaş, Mehmet Topal ile yakından ilgilenen diğer bir kulüp. Galatasaray bu transferde bir adım önde olan taraf. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

Terim onayladı!

Mayıs ayının sonunda Arda Turan, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir görüşme yaptı. Telefonla yapılan bu görüşme sonrası ikili arasındaki uzun süredir devam eden dargınlık son buldu. Görüşme sonrası Terim, Arda’nın transferine sıcak bakmaya başladı. Yönetim ise bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Eğer Galatasaray’dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Bizim kiralık oyuncumuz. Ama Galatasaray onun camiası, böyle bir isteği olursa saygı duyarız” ifadelerini kullanmıştı. Önümüzdeki hafta içinde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:52
  1. Bursa
  2. Galatasaray
  3. Arda Turan
  4. Mehmet Topal
  5. Medipol Başakşehir
  6. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle açıldı
    1. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    2. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    3. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    4. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    5. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    6. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    7. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    8. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    9. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    10. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    11. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    12. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    13. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    14. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    15. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    16. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    17. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    18. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    19. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    20. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    21. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    22. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    23. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    24. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    25. Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri..
    26. Seyitgazi Okuyor
    27. Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo..
    28. Avrupa ülkesi karıştı! Kışla..
    29. 74’lük yan kesici yakalandı
    30. Mardin’de vatandaşlara ücretsiz sağlık..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"