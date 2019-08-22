Galatasaray'dan 2 ayrılık birden! Galatasaray, Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a, Valentine Ozornwafor'un ise Almeria'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamalar şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ozornwafor için ise şu açıklamada bulunuldu: Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.