Galatasaray'da sakatlık baş gösterdi

Fenerbahçe'ye sezonun transfer çalımı olarak gelen Zaha tam iyileşmeden Olimpija ve Kayseri maçlarında riske edildi. Normal şartlarda Ağustos sonuna kadar tedavi süresi tanınan Fildişili golcünün sakatlığı bu yüzden nüksetti.

Geçen sezon oynanan Bournemouth maçında sakatlanan Zaha tüm yazı tedavi olarak geçirdi. Sezon öncesi kampına katılmadı. Galatasaray'a gelmeden önce bir süre eski takımı Crystal Palace'ın tesislerinde tedavi oldu.

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 15 maç kaçıran Fildişili yıldız, bu sezon Galatasaray'la şimdiden 7 maç kaçırdı. Bu hafta oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması için kadroya alınmayan Zaha, taraftarlarda yavaştan kredisini tüketmeye başladı.