  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da sakatlık baş gösterdi
Spor

Galatasaray'da sakatlık baş gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-09-01 21:01:00 - 2023-09-01 21:04:48
Galatasaray'da sakatlık baş gösterdi

Galatasaray'a transferinden bu yana toplamda 7 maç kaçıran Wilfried Zaha, bu hafta oynanılacak olan Gaziantep FK maçının kadrosunada alınmadı.

Fenerbahçe'ye sezonun transfer çalımı olarak gelen Zaha tam iyileşmeden Olimpija ve Kayseri maçlarında riske edildi. Normal şartlarda Ağustos sonuna kadar tedavi süresi tanınan Fildişili golcünün sakatlığı bu yüzden nüksetti.

Geçen sezon oynanan Bournemouth maçında sakatlanan Zaha tüm yazı tedavi olarak geçirdi. Sezon öncesi kampına katılmadı. Galatasaray'a gelmeden önce bir süre eski takımı Crystal Palace'ın tesislerinde tedavi oldu.

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 15 maç kaçıran Fildişili yıldız, bu sezon Galatasaray'la şimdiden 7 maç kaçırdı. Bu hafta oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması için kadroya alınmayan Zaha, taraftarlarda yavaştan kredisini tüketmeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23