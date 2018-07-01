Galatasaray'da yeni sezon mesaisi devam ediyor
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ettirdi.01 Temmuz 2018 Pazar 21:57
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde teknik çalışmalar, akşam bölümünde ise dayanıklılık çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekipte Tolga Ciğerci'nin idmanda yine yer almadığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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