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Galatasaray'da tepki sürüyor! Ümit Davala dün de toplantıya katılmadı

Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala dün de maç sonrası basın toplantısına katılmadı.

09 Aralık 2018 Pazar 11:20
Galatasaray'da tepki sürüyor! Ümit Davala dün de toplantıya katılmadı

Fatih Terim'in cezası nedeniyle teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala dün de basın toplantısına katılmadı.

Oyuncular da konuşmadı

Davala gibi yayıncı kuruluşa konuşma zorunluluğunda bulunan futbolcular da ekrana çıkmadı. Geçen hafta bu olaydan dolayı toplam 40 bin TL ceza alan Galatasaray'ın bu hafta cezasının artarak tekrarlanacağı ifade edildi.

Terim'in yokuğunda görev alan Galatasaray antrenörü Ümit Davala ve Levent Şahin, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ile poz verdi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:20
  1. Galatasaray
  2. Çaykur Rizespor
  3. Rizespor
  4. Fatih Terim
  5. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala

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