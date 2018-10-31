0553 313 94 23
impression

Galatasaray'da şok! Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, yıldız futbolcu Fernandao'nun Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde oynamayacağını açıkladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
Galatasaray'da şok! Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Fenerbahçe derbisinde Fernando'nun olmayacağı açıkladı. İnce ayrıca Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru’nun maçta oynayıp oynamayacakları yarınki test idmanlarından sonra belli olacağını, Belhanda ve Linnes'in de oynamasının kuvvetli olduğunu belirtti.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından öncesinde sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Emre Akbaba’nın bildiği gibi ayağında bir kırık olduğunu hatırlatan İnce, "Şu anda ayağında bir alçı var. O alçı yaklaşık 6-7 hafta daha ayağında kalacak. Alçı çıktıktan sonra kendisinin rehabilitasyonuna başlayacağız. Emre’nin daha zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

"Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak"

Schalke 04 maçında sakatlanan Yuto Nagatomo’nun sakatlığının futbolda çok sık rastlanan bir durum olmadığını açıklayan Doktor İnce, "Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70’e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto’nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.

"Belhanda ve Linnes'in oynaması kuvvetli"

Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesinden dolayı oyundan çıkan Younes Belhanda'nın kontrollerinin yapıldığını ifade eden Yener İnce, "Yapılan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes’in de ayağına aldığı darbeden sonra hemen tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri kuvvetle muhtemel" dedi.

Fernando derbide yok

Brezilyalı futbolcu Fernando'nun Fenerbahçe'ye karşı oynamasının müsait olmadığını açıklaya İnce, "Onun sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, diğer oyuncularımızın sakatlıklarından biraz daha farklı. Onun tedavisinin diğer oyuncularımızdan biraz daha uzun sürmesini bekliyorum. Zaten hatırlarsanız Onyekuru, Feghouli ve Fernando sakatlandıkları anda iyileşmelerinin 3-4 hafta sürebileceğini söylemiştim. Şu anda sakatlıklarının üzerinden 10-11 gün geçti, bu oyuncuların hemen dönmesini beklemek çok iyimserlik olur. Fernando’nun şu an için sakatlıktan hemen dönme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Maç saatine kadar da tedavisine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru yarınki test idmanından sonra belli olacak"

Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru’nun maçta oynayıp oynamayacakları yarınki test idmanlarından sonra belli olacağını söyleyen Yener İnce, "Şu anda kesin oynayacaklar veya oynayamayacaklar diyebileceğimiz bir konumda değiliz. Ancak sakatlıktan bu kadar çabuk dönerlerse beklenen süreden çok daha kısa sürede dönmüş olacaklar. Zaten biz de bunun için buradayız ve bunun için çalışıyoruz. En kısa zamanda bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net bilgileri sizinle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:07
  1. Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce
  2. Fenerbahçe derbisi
  3. Fenerbahçe
  4. Fernando
  5. Emre Akbaba
  6. Schalke 04
  7. Yuto Nagatomo
  8. Yeni Malatyaspor
  9. Younes Belhanda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildi
    1. Yediği yiyecekten zehirlenen ayı..
    2. FETÖ'nün 'ev abisi' sınırda yakalandı
    3. Kevin Mirallas: Parayı seçseydim..
    4. Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    5. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya büyük..
    6. Altının kilogramı 214 bin 800 liraya..
    7. Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşen kadın..
    8. Aydın'da kan donduran görüntüler
    9. İstanbul'da üniversite öğrencisi genç..
    10. Sevimli sokak köpeği kendisini böyle..
    11. Ankaragücü tek golle tur atladı!
    12. Üst geçit duvarına çarpan TIR'ın..
    13. Suriyelilerin dönüşü sürüyor! İki..
    14. Çocuklarda lenf bezi şişliği neyin..
    15. Isparta'da düğün magandalarına 22 bin..
    16. Telefonunuz neden çabuk bozulur?
    17. Mevlüt Uysal, İstanbulkart'ta..
    18. Ücretlerini alamayan işçiler tepki..
    19. Tokat'ta köy yolu çalışmasında gerginlik
    20. Albaraka Türk'ten PTT ile dev işbirliği
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları