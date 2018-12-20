Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra gruplar halinde dar alan pas oyunu oynadı.

Sınırlı alanda taktik oyun sonrasında yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde, Emre Akbaba ise salonda çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.