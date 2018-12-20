Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

20 Aralık 2018 Perşembe 15:42
Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra gruplar halinde dar alan pas oyunu oynadı.

Sınırlı alanda taktik oyun sonrasında yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde, Emre Akbaba ise salonda çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:42
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine alacakları 18,4 milyar lira
    1. Hazine alacakları 18,4 milyar lira
    2. GÜNCELLEME - Üç kız arkadaş arasında..
    3. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme"..
    6. Altın fiyatları
    7. Okulun istinat duvarı çöktü
    8. Köprü üzerinde toplanıp, kayıp..
    9. İTO 2019 İş Programı ve Bütçe..
    10. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık..
    11. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    12. Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı
    13. Terör örgütü ABD'ye yalvardı!
    14. Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı..
    15. PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
    16. Posof'un "içi dışı kırmızı" elması..
    17. "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan..
    18. Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    20. MKE Ankaragücü'nde Eryaman Stadı..
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'