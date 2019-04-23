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Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak ilk isim belli oldu

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun sezon sonu sarı kırmızışı ekipten ayrılacağı iddia edildi.

23 Nisan 2019 Salı 13:44
Galatasaray'da sezon sonu ayrılacak ilk isim belli oldu

Kadıköy'de attığı golle 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşan Henry Onyekuru, sarı kart cezası nedeniyle Kayseri maçında oynamadı. Emre Akbaba, Onyekuru'nun boşluğunu dolduramadı. Nijeryalı kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Everton 25 milyon Euro istiyor!

Galatasaray, 21 yaşındaki sol açığı tekrar kiralamak istese de Onyekuru'nun kariyerine Türkiye'de devam etme şansı kalmadı. Onyekuru'nun bonservisine sahip olan İngiliz ekibi Everton, oyuncunun çalışma izni sorununu halletmeye çalışıyor. İspanyol, Fransız ve Alman scoutlar tarafından Galatasaray'daki performansı yakından takip edilen Onyekuru için Everton'a şimdiden 15 milyon Euro'luk teklif geldi. İngiliz ekibi 8 milyon Euro yatırım yaptığı 1997 doğumlu yıldız adayı için 25 milyon Euro bonservis talep ediyor. Yaz transfer dönemine -3 milyon 300 bin Euro bütçe ile başlayacak Galatasaray'ın Heny Onyekuru'yu mevcut şartlarda satın alma ihtimali söz konusu değil.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:44
  1. Kayseri
  2. Galatasaray
  3. Heny Onyekuru
  4. Everton
  5. İngiltere Premier Lig

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