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Galatasaray'da Fernando Muslera yuvadan uçuyor!

THY'nin River Plate'e sponsor olmasının ardından Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın, Arjantin ekibine transfer olacağı iddia edildi.

24 Mart 2019 Pazar 16:31
Galatasaray'da Fernando Muslera yuvadan uçuyor!

"Galatasaray kaptanı Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak mı?" sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Kulüp ve futbolcu bunu yalanlasa da Güney Amerika'dan gelen haberler sezon sonunda ilginç gelişmelerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Muslera tekrar gündeme geldi

Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'in Türk Hava Yolları ile forma ve stadyum sponsorluğu için anlaşmaya varması sonrasında River Plate taraftarının transfer beklentileri arttı. Özellikle de bu anlaşmanın Türk Hava Yolları ile yapılması Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın Güney Amerika'ya dönebilme ihtimalini de bir kez daha gündeme getirdi.

Galatasaray ile 11 kupa kazandı

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. 32 yaşındaki kaleci, sarı kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

(Yeni Şafak)

 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:31
  1. River Plate
  2. Türk Hava Yolları
  3. Fernando Muslera
  4. Muslera
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