Galatasaray'da gözler Benfica maçına çevrildi - Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler Benfica maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Diğer oyuncuların ise salondaki antrenmanın ardından sahada dar alan oyunları ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo'nun günü istirahatle geçirdiği aktarıldı. Kasımpaşa maçında sol üst arka adalede ağrı hisseden Martin Linnes'in durumunun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu. Sarı-kırmızılı takım, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmandan sonra Portekiz'e gidecek.

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