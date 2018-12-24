Galatasaray'da genç futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da altyapıda yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe'nin sözleşmeleri uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol Akademisinden A takıma yükselen oyunculardan Celil Yüksel'in sözleşmesinin 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerinin de 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz." denildi.