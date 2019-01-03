Galatasaray'da flaş ayrılık! Suudi Arabistan'a gidiyor

Galatasaray, Garry Rodrigues için Al İttihad kulübüyle anlaştı. Yıldız oyucu, transferini görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Al İttihad kulübünden gelen teklifi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues'i satma kararı aldı.

Rodrigues yıllık 5 milyon euro istiyor

Yapılan görüşmelerde tarafların 9 milyon euroya anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.Al Ittihad takımının yıllık 4 milyon euro önerdiği Rodrigues ise Suudi Arabistan ekibinden 5 milyon euro istiyor.

(TRT Spor)