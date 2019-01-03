Galatasaray'da flaş ayrılık! Suudi Arabistan'a gidiyor
Galatasaray'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcusu Gary Rodrigues, Suudi Arabistan takımlarından Al İttihad ile anlaştı. Yıldız oyuncu transferin detaylarını görüşmek üzere Arabistan'a gitti.03 Ocak 2019 Perşembe 17:37
Galatasaray, Garry Rodrigues için Al İttihad kulübüyle anlaştı. Yıldız oyucu, transferini görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Al İttihad kulübünden gelen teklifi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues'i satma kararı aldı.
Rodrigues yıllık 5 milyon euro istiyor
Yapılan görüşmelerde tarafların 9 milyon euroya anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.Al Ittihad takımının yıllık 4 milyon euro önerdiği Rodrigues ise Suudi Arabistan ekibinden 5 milyon euro istiyor.
(TRT Spor)
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