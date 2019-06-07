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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı

- Sarı-kırmızılı kulüpte 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısında, futbol takımının şampiyonluğu da kutlanacak

07 Haziran 2019 Cuma 12:37
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının geride kalan sezonda kazandığı lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının da gündem maddelerinde yer alacağını bildirdi.

Hamamcıoğlu, toplantı öncesi kulübün düzenleyeceği toplu piknikle kutlamanın yapılacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:37
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