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Galatasaray'da büyük kriz! 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz, "Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar" dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
Galatasaray'da büyük kriz! 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Serdar Aziz krizi sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı milli oyuncu, yakın çevresine dert yandı.

"Beni derinden yaralıyor"

Skor'un haberine göre Serdar Aziz'in "Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar. Ben milli bir futbolcuyum. Böyle bir durumda olmak beni derinden yaralıyor. Bir an önce Galatasaray yönetiminin nihai bir karar vermesini bekliyorum. Yarın transfer sona eriyor. Ya gideyim ya da takıma dönüp oynayayım." dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
  1. Galatasaray
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  3. Fatih Terim
  4. Galata
  5. Serdar Aziz

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