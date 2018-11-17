Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha! Sinan'dan kötü haber geldi

Galatasaray'da dün U21 ile yapılan maçta sakaltanan Sinan Gümüş'ün durumu belli oldu. Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sakatlanan Sinan Gümüş'ün çekilen MR sonucunda sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edildi. Sinan Gümüş'ün Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Fas'ın dün akşak oynadığı Kamerun maçında sakatlanan Belhanda'nın durumunun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Bir çok sakat ve cezalı futbolcusu bulunanan Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlık haberleri teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma soktu.

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