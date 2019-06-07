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Galatasaray 3 transferini yarın açıklayacak

Transferlerini erken noktalamak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Ryan Babel, kulüpleriyle sözleşmeleri biten Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Toulouse'dan Jimmy Durmaz transferini yarın duyuracak.

07 Haziran 2019 Cuma 12:13
Galatasaray 3 transferini yarın açıklayacak

Galatasaray transferde bombaları ardı ardına patlatıp, taraftarının bayram coşkusunu sürdürmeyi planlıyor.
 
Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar transfer için startı yarın verecek. Yönetim üç oyuncuyu birden açıklayarak şov yapacak. Geçen sezonun ilk yarısını Beşiktaş‘ta geçirip ardından Fulham‘a giden Ryan Babel, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve bir dönem G.Birliği‘nde de oynayan Toulouse ile sözleşmesi biten Jimmy Durmaz, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Hedef kulübeyi de güçlendirmek

Hollandalı 32 yaşındaki sol kanat Babel sezonun bitimiyle birlikte İstanbul‘a gelmiş, sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçmişti. Jimmy ise şu an İsveç Milli Takımı ile kampta olduğu için milli maçların ardından İstanbul‘a gelecek. 30 yaşındaki kanat oyuncusu Jimmy Durmaz geride kalan sezonda Toulouse formasıyla Fransa Ligi‘nde 36 maça çıkmış, 4 gol, 1 asistle oynamıştı. 29 yaşındaki sağ bek Şener geçen sezon Süper Lig‘de Fenerbahçe ile sadece 9 maça çıkıp 592 dakika sahada kaldı. Şener ve Jimmy transferleriyle Aslan yedek kulübesini güçlendirdi.

Diagne için teklif yok

10 milyon Euro bonservis yanında 3 milyon Euro da şampiyonluk bonusu ödenen Mbaye Diagne hakkında her kafadan ses çıkıyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Suudi Arabistan ya da Çin‘e satılacağı konuşulan Diagne için menajeri Simone Laurelli özel açıklamalar yaptı: ‘Hiçbir kulüpten teklif almadık‘ diyen Laurelli, ‘Diagne, Galatasaray‘a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray‘da olmaktan çok mutlu ve durumundan memnun. Kulübün de Diagne ile bir sorunu yok‘ ifadesini kullandı

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:13
  1. İstanbul
  2. Jimmy Durmaz
  3. Ryan Babel
  4. Ryan Babel kimdir
  5. Galatasaray
  6. Galatasaray transferleri
  7. Mbaye Diagne

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