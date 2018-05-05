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UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza sızdı

UEFA'nın 11 Mayıs’ta Galatasaray için vereceği kararın detayları ortaya çıktı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:46
UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza sızdı

UEFA'nın 11 Mayıs’ta açıklayacağı Galatasaray kararının detayları sızdı. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray men edilmeyecek.

Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kâra geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kâr açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak.

Vatan

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:46
  1. Galatasaray
  2. UEFA
  3. FFP Komitesi

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