0553 313 94 23
impression

Galatasaray'a şok suçlama: Eşimin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gideyim

Galatasaray'a transferi konuşulan ABD'li basketbolcu Jordan Theodore, taraftarın yoğun ilgilisine beklenmeyen bir cevap verdi.

04 Kasım 2018 Pazar 22:34
Galatasaray'a şok suçlama: Eşimin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gideyim

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında gösterilen ABD'li basketbolcu Jordan Theodore, taraftarın ilgisine şok bir yanıtla cevap verdi.

Kötü bir sezon başlangıcı yapan Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri olarak gösterilen eski Banvit ve Milano oyuncusu Jordan Theodore'dan flaş bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Tuğba Taşçı ile evli olan Theodore, Galatasaray'ın eşinin maaşını vermediğini söyleyerek tepki gösterdi.

"Eşimin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gideyim?"

Twitter üzerinden paylaşımlar yapan ABD'li basketbolcu, "Birçok Galatasaray taraftarı, Galatasaray'a gelmem için bana mesajlar atıyor. Bu sevgi için mutluyum ama Avrupa'da şampiyon olan eşimin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gideyim? Doğruyu söylemeyeceksek konuşmanın ne anlamı var?" mesajını yolladı.

Theodore daha önce ligimize Banvit, Mersin BŞB ve Antalya BŞB'de forma giydi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:34
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    1. Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    2. Esed ile Rusya arasında kritik görüşme!
    3. AGD'den kaybedeni olmayn Siyer-i Nebi..
    4. DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı
    5. Sakarya'da 'hastaya ambulans..
    6. Suriye'de anayasa sürecine BM'den destek
    7. Filistin gösterisinde İsrail..
    8. Meczup öğretmen 'kıyamet' için tarih..
    9. FKÖ'den flaş iddia! Yakında anlaşma..
    10. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    11. Trabzonspor beraberliğe abone
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi!..
    13. İran'dan ABD'ye gözdağı! Tanıtımı..
    14. ﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını..
    15. Peygambere hakaret eden kadına destek!
    16. Çözüm planları yine şaşırtmadı!..
    17. Utangaç kişilik yapısı kabızlığı..
    18. Tıkalı giderleri açmanın doğal..
    19. ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar
    20. Depresyon cilt hastalıklarını tetikliyor
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma