Galatasaray'a Neymar müjdesi: Forma giyemeyecek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçta takımdaki yerini aşamayacak.

Galatasaray-Paris Saint Germain maçında Neymar forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında takımdaki yerini alamayacak. CAS'ın verdiği son dakika kararı sonrası, 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Neymar'ın oynamaması kesinleşti. 3 maç men almıştı Neymar'ın, Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak olmasının sebebi geçen yıldan sarkan cezası. Brezilyalı yıldız geçtiğimiz sezon oynanan Manchester United maçı sonrası kişisel instagram hesabından, VAR hakemlerine yönelik ağır ifadeler kullanmış ve UEFA'dan 3 maç ceza almıştı. Neymar'ın başvurusunu görüşen Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), itiraz sonrası 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Bu nedenle Neymar yarın akşamki Real Madrid maçında ve 1 Ekim'deki Galatasaray karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

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