Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi

Galatasaray'da Luyindama'dan sonra Mustafa Muhammed'e de Suudi Arabistan ekibi talip çıktı. Mustafa Muhammed için ne gelen teklifin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

Yabancı transferi için kontenjana ihtiyacı olan ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetmeyi planlayan Galatasaray için yeni bir opsiyon da belirdi.

Sarı-kırmızılılardan Christian Luyindama'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, Mustafa Muhammed için de bir teklif yaptı.

Ligde alt sıralardan kurtulmak için kesenin ağzını açan Suud ekibi, iyi bir rakam önerirse transfer gerçekleşebilir.

4 MİLYON DOLARA ALINDI

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in bonservisini geçtiğimiz haftalarda 4 milyon dolar karşılığında almıştı.