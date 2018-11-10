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Galatasaray'a kötü haber! Rodrigues ve Donk'a verilen cezalar onandı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'ın Garry Rodrigues ve Ryan Donk'a verilen cezaları onadı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:23
Galatasaray'a kötü haber! Rodrigues ve Donk'a verilen cezalar onandı

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Rodrigues ve Donk'a verilen cezaları onadı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 10 Kasım 2018 günlü (60) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2018/ 343 - K.2018/344

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:23
  1. Galatasaray
  2. Futbol
  3. Donk
  4. Rodrigues
  5. Tahkim Kurulu

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