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Galatasaray'a İskoç hakem!

Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Schalke 04 ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçı William Collum yönetecek.

04 Kasım 2018 Pazar 19:19
Galatasaray'a İskoç hakem!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.

Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 19:19
  1. Galatasaray
  2. Şampiyonlar Ligi

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