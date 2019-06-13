Galatasaray yönetiminin ibra davasında duruşma ertelendi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin, bazı yöneticilerin aldırdığı tedbir kararıyla ilgili duruşma, mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle 11 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 11.00'de başlaması planlanan duruşma, mahkeme hakiminin 23 Haziran seçimlerindeki görevi nedeniyle izinli olduğu için 15:30'da başladı. Duruşmada feri müdahiller Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyeleri Metin Sinan Aslan, Metin Ünlü, Cem Çetin, Bora İkiler, Gözde Büyükeroğlu, Mustafa Özkan Özdoğan, Özgecan Korkmaz ve avukatları hazır bulundu.

Davacılar Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay ve bir kısım müdahiller duruşmaya katılmadı.

- "Müvekkillerim itham altında bırakılmıştır"

Başka bir asliye hukuk mahkemesi hakiminin baktığı duruşmada söz alan feri müdahiller avukatı Kemal Kumkumoğlu, İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen bir ihtiyati tedbir talebinin gerekçesinin bir bölümüne istinaden davaya müdahil olduklarını belirtti.

Mahkemenin gerekçesinde idari ibra oylaması esnasında ilk oylamanın sağlıklı olmadığı belirttiğini kaydeden Kumkumoğlu, "İkinci kez oylama yapılması ve ikinci oylamada uygulanan yöntemin üyeleri ikiye ayırarak yapılan açık oylama yönteminin davalı dernek tüzüğünün 21. Maddesinde sayılan oylama usulleri arasında bulunmaması, gizli oylama taleplerinin genel kurul onayına sunulmadan divan kurulunca reddedilmesi, ibra oylaması esnasındaki davacı vekilince ileri sürülen usulsüzlük iddialarına ilişkin televizyon görüntülerinin ve seslerin çözümü konusunda bilirkişi raporundaki davacı vekili tarafından divan kurulu üyelerine ait olduğuna belirtilen görüntüler ve konuşmalar bir arada değerlendirildiğinde davacının idari ibra oylamasına ilişkin iddiaların yaklaşık ispat ölçüsünü destekler nitelikte bulunduğu belirtilerek müvekkillerim itham altında bırakılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Avukat Kumkumoğlu, tarafların durumu ve niteliği dikkate alınarak yargılamanın bir an önce bu yönde neticeye bağlanması, yapılan itirazında değerlendirilmesi için duruşmanın yakın bir güne verilmesini talep etti.

Mahkeme, bir kısım taraf avukatlarının mazeretinin kabulüne karar vererek, duruşmanın 11 Temmuz'a bırakılmasına karar verdi.

- Geçmiş

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübünün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek feri müdahillik talebinde bulunmuştu.