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Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'tan dikkat çeken paylaşım: Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 02:11
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'tan dikkat çeken paylaşım: Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Futbolculuk döneminde Trabzsonspor ile karşılaştığı bir maçtan fotoğraf paylaşan Hasan Şaş, taraftarlara sabır çağrısında bulundu.

Hasan Şaş paylaşımında, "Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Şaş'ın o paylaşımı;


 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 02:11
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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